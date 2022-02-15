Пирес рассказал, при каких обстоятельствах Венгер терял самообладание

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер славится своим самообладанием и спокойным характером - он крайне редко поднимал голос на игроков и, в целом, всегда пытался решать все добрым словом, а не окриками.

Однако случались моменты, когда и Венгеру приходилось срываться и кричать на игроков. Об одном из таких случаев рассказал его бывший футболист - французский полузащитник Робер Пирес, выступавший в «Арсенале» той поры. Это случилось в 2001 году, когда «канониры» уступили со счетом 1:6 «Манчестер Юнайтед».

- Я никогда не видел его таким, как тогда, какие он использовал слова. Но это было понятно - мы летели 1:5 после первого тайма. Это было ужасно. Ему было стыдно за нас, особенно перед сэром Алексом Фергюсоном - своим принципиальным соперником, - рассказал Пирес, слова которого приводит L'Equipe.