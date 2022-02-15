Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пирес рассказал, при каких обстоятельствах Венгер терял самообладание

15 Февраля 2022 • 03:30 Комментировать
Арсенал
...
Брентфорд
1.43 4.40 7.80
19.02 18:00

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер славится своим самообладанием и спокойным характером - он крайне редко поднимал голос на игроков и, в целом, всегда пытался решать все добрым словом, а не окриками.

Однако случались моменты, когда и Венгеру приходилось срываться и кричать на игроков. Об одном из таких случаев рассказал его бывший футболист - французский полузащитник Робер Пирес, выступавший в «Арсенале» той поры. Это случилось в 2001 году, когда «канониры» уступили со счетом 1:6 «Манчестер Юнайтед».

- Я никогда не видел его таким, как тогда, какие он использовал слова. Но это было понятно - мы летели 1:5 после первого тайма. Это было ужасно. Ему было стыдно за нас, особенно перед сэром Алексом Фергюсоном - своим принципиальным соперником, - рассказал Пирес, слова которого приводит L'Equipe.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Арсенал Лондон Робер Пирес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ БРЕНТФОРД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.02  23:15 Манчестер Юнайтед ... Брайтон 1.64 4.10 5.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Февраля
03:30 · Англия. Премьер-лига
Пирес рассказал, при каких обстоятельствах Венгер терял самообладание
01:18 · Англия. Премьер-лига
Эрикссон вспомнил, как звал Бекхэма в «Лестер», но того не пустила супруга
00:25 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» зимой отказался от услуг Икарди, сорвав переход Обамеянга в «ПСЖ»
14 Февраля
23:43 · Англия. Премьер-лига
Слухи о возможном вторжении России в Украину стоили президенту «Челси» Абрамовичу 580 миллионов евро 1
23:15 · Англия. Премьер-лига
Канселу: «Сити» пора уже выиграть Лигу чемпионов
22:27 · Англия. Премьер-лига
«Форвардов надо обслуживать»: Инс встал на защиту Роналду
22:03 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» попытается оформить трансфер полузащитника «Ливерпуля» слухи
21:29 · Англия. Премьер-лига
После матча с «Саутгемптоном» Роналду посвятил тренировке 5 часов – он приехал на базу раньше всех, а уехал позже остальных
19:36 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Я не собираюсь быть сэром Алексом Фергюсоном, не переживайте» 1
19:16 · Англия. Премьер-лига
​Рангник: «Четвёртое место – наш максимум» 3
18:58 · Англия. Премьер-лига
​Канселу вспомнил об ограблении, когда ему повредили лицо
17:51 · Англия. Премьер-лига
​Британский журналист: «Если убрать штрафные и навесы, то Бекхэм был жадной до славы улиткой с дурацкими причёсками» 10
17:34 · Англия. Премьер-лига
​Роналду не планирует менять клуб слухи
16:42 · Англия. Премьер-лига
​Роналду считает, что Рангник слишком слаб для «Манчестер Юнайтед» 7 слухи
15:16 · Англия. Премьер-лига
​Триппьер получил перелом ноги
Все новости
Рекомендуем