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Слухи о возможном вторжении России в Украину стоили президенту «Челси» Абрамовичу 580 миллионов евро

14 Февраля 2022 • 23:43 Комментировать (1)
Кристал Пэлас
...
Челси
5.50 3.85 1.63
19.02 18:00

Политические новости уже давно имеют огромное влияние на футбольный мир. Например, на днях от слухов о возможном вторжении России в Украину пострадал бизнесмен Роман Абрамович, которому принадлежит лондонский «Челси».

Дело в том, что миллиардер потерял огромное количество своих активов. Речь идет о резком падении акций компании Evraz, которые в 2006 году приобрел россиянин. Британский источник The Times отмечает, что стоимость пакетов упала на 29%. Если переводить этот процент в деньги, то сумма убытка составила около 580 миллионов евро в течение одного дня.

Напомним, что ранее также появлялась информация о потенциальном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

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Челси Роман Абрамович
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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Комментарии (1)
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Oleg-Chelsea
15 Февраля 2022 в 00:10
Ой, да ладно, в течение года еще отрастет. Абрамович еще и выиграет.
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