Слухи о возможном вторжении России в Украину стоили президенту «Челси» Абрамовичу 580 миллионов евро

Политические новости уже давно имеют огромное влияние на футбольный мир. Например, на днях от слухов о возможном вторжении России в Украину пострадал бизнесмен Роман Абрамович, которому принадлежит лондонский «Челси».

Дело в том, что миллиардер потерял огромное количество своих активов. Речь идет о резком падении акций компании Evraz, которые в 2006 году приобрел россиянин. Британский источник The Times отмечает, что стоимость пакетов упала на 29%. Если переводить этот процент в деньги, то сумма убытка составила около 580 миллионов евро в течение одного дня.

Напомним, что ранее также появлялась информация о потенциальном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.