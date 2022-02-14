«Форвардов надо обслуживать»: Инс встал на защиту Роналду

Бывший футболист «Мачнестер Юнайтед» встал на защиту нападающего Криштиану Роналду, заявив, что португалец по-прежнему является ключевым футболистом команды. По словам эксперта, виноватых в результатах манкунианцев необходимо искать среди остального состава.

«Криштиану вернется и будет забивать важные голы, это вопрос времени. Он – это и есть причина, почему «МЮ» оказался в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы. Роналду просто необходимо обслуживать, как и всех форвардов. Посмотрите, сколько забил Кавани? Нельзя ждать, что они будут носится, как в молодости. Доставьте мяч в штрафную и голы придут. Так было в начале сезона, но потом что-то сломалось», - цитирует Инса издание Daily Mail.