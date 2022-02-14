«Ювентус» определился с очередной трансферной целью на лето. Туринцы продолжают поиски усиления центральной линии команды, которую руководство и тренерский штаб считает самой проблемной.

Таким образом, скауты «старой синьоры» активно изучают возможность приобретения полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта. По информации издания Calciomercato, «Ювентус» согласен заплатить за 27-летнего футболиста 30 миллионов евро.

Согласно источнику, конкуренцию итальянскому клубу также навяжут «Бавария» и «Барселона». При этом, шансы туринцев в любом случае оцениваются выше, чем у конкурентов.