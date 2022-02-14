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«Ювентус» попытается оформить трансфер полузащитника «Ливерпуля» слухи

14 Февраля 2022 • 22:03 Комментировать
Ливерпуль
...
Норвич
1.12 8.50 24.00
19.02 18:00

«Ювентус» определился с очередной трансферной целью на лето. Туринцы продолжают поиски усиления центральной линии команды, которую руководство и тренерский штаб считает самой проблемной.

Таким образом, скауты «старой синьоры» активно изучают возможность приобретения полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта. По информации издания Calciomercato, «Ювентус» согласен заплатить за 27-летнего футболиста 30 миллионов евро.

Согласно источнику, конкуренцию итальянскому клубу также навяжут «Бавария» и «Барселона». При этом, шансы туринцев в любом случае оцениваются выше, чем у конкурентов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ювентус Наби Кейта Трансферы футбола - лето 2022
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