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После матча с «Саутгемптоном» Роналду посвятил тренировке 5 часов – он приехал на базу раньше всех, а уехал позже остальных

14 Февраля 2022 • 21:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1.75 3.85 4.70
Через 23 ч. 37 мин.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду изо всех сил пытается вернуться в оптимальную форму – португалец не забивает уже шесть матчей кряду, поэтому решил проводить дополнительные тренировки с целью подтянуть реализацию моментов и физические показатели.

Как свидетельствует британский таблоид The Sun, в понедельник Криштиану пять часов провел на клубной базе. Он раньше всех приехал на тренировку, чтобы успеть поработать в зале, а после общекомандного занятия остался на поле оттачивать свои навыки.

Следующий поединок манкунианцы проведут во вторник, 15 февраля. Соперником подопечных Ральфа Рангника станет «Брайтон».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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