После матча с «Саутгемптоном» Роналду посвятил тренировке 5 часов – он приехал на базу раньше всех, а уехал позже остальных

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду изо всех сил пытается вернуться в оптимальную форму – португалец не забивает уже шесть матчей кряду, поэтому решил проводить дополнительные тренировки с целью подтянуть реализацию моментов и физические показатели.

Как свидетельствует британский таблоид The Sun, в понедельник Криштиану пять часов провел на клубной базе. Он раньше всех приехал на тренировку, чтобы успеть поработать в зале, а после общекомандного занятия остался на поле оттачивать свои навыки.

Следующий поединок манкунианцы проведут во вторник, 15 февраля. Соперником подопечных Ральфа Рангника станет «Брайтон».