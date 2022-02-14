​Гвардиола: «Я не собираюсь быть сэром Алексом Фергюсоном, не переживайте»

Хосеп Гвардиола работает главным тренером «Манчестер Сити» уже шестой год. Перед стартом плей-офф Лиги чемпионов у испанца спросили, может ли он остаться в клубе на 10-15 лет.

«Я не собираюсь быть сэром Алексом Фергюсоном, не переживайте», - интересно ответил Гвардиола собравшимся журналистам.

Действующий контракт связывает Хосепа Гвардиолу и «Манчестер Сити» до конца сезона 2022/2023.

«Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга» во вторник, 15 февраля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 23:00 по московскому времени.