​Рангник: «Четвёртое место – наш максимум»

Ральф Рангник выступил перед журналистами в преддверии перенесённого матча английской Премьер-лиги против «Брайтона».

«То, что хочет «Манчестер Юнайтед», и в чём он нуждается – финишировать четвёртым в Премьер-лиге. Думаю, это тот максимум, на который мы можем рассчитывать в этом чемпионате.

В Лиге чемпионов мы надеемся пробиться в следующий раунд, что будет сложно сделать. А в чемпионате наша задача сводится к четвёртой строчке. Это то, к чему мы стремимся», - высказался Рангник на пресс-конференции.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном» стартует 15 февраля в 23:15 по московскому времени.