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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Рангник: «Четвёртое место – наш максимум»

14 Февраля 2022 • 19:16 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1.75 3.85 4.70
15.02 23:15

Ральф Рангник выступил перед журналистами в преддверии перенесённого матча английской Премьер-лиги против «Брайтона».  

«То, что хочет «Манчестер Юнайтед», и в чём он нуждается – финишировать четвёртым в Премьер-лиге. Думаю, это тот максимум, на который мы можем рассчитывать в этом чемпионате.

В Лиге чемпионов мы надеемся пробиться в следующий раунд, что будет сложно сделать. А в чемпионате наша задача сводится к четвёртой строчке. Это то, к чему мы стремимся», - высказался Рангник на пресс-конференции.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном» стартует 15 февраля в 23:15 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
PoliticExpert
14 Февраля 2022 в 20:56
Ну вот и сам расписался в своей профнепригодности. Чем думало руководство МЮ, приглашая этого шарлатана? Явно не головой.
snk6565
14 Февраля 2022 в 20:42
В классические времена за подобные экзерсисы увольняли без выходного пособия...а этот недотренер еще имеет наглость нести нечто подобное
biz_plan
14 Февраля 2022 в 20:58
Рангник такой бардак развел, что с трудом верится и в четвертое место.
Полная потеря контроля над командой.
Каррик бы лучше справился до конца сезона.
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