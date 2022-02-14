​Рангник: «Четвёртое место – наш максимум»

Ральф Рангник выступил перед журналистами в преддверии перенесённого матча английской Премьер-лиги против «Брайтона».
«То, что хочет «Манчестер Юнайтед», и в чём он нуждается – финишировать четвёртым в Премьер-лиге. Думаю, это тот максимум, на который мы можем рассчитывать в этом чемпионате.
В Лиге чемпионов мы надеемся пробиться в следующий раунд, что будет сложно сделать. А в чемпионате наша задача сводится к четвёртой строчке. Это то, к чему мы стремимся», - высказался Рангник на пресс-конференции.
Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном» стартует 15 февраля в 23:15 по московскому времени.
Полная потеря контроля над командой.
Каррик бы лучше справился до конца сезона.
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