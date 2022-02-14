​Канселу вспомнил об ограблении, когда ему повредили лицо

В конце прошлого года игрок «Манчестер Сити» Жоау Канселу был ограблен в своём доме. Тогда преступники нанесли футболисту повреждения лица. Спустя полтора месяца Канселу вспомнил о той ситуации.

«Это было ужасно. Это нанесло урон моей семье. Они не заслуживали пройти через это.

Я потерял мать в 2013 году. В моей жизни было много препятствий, но раз за разом я их преодолевал. Сколько бы люди ни пытались заставить меня страдать, у них ничего не получится», - слова Канселу приводит Goal.com.

В сезоне 2021/2022 Жоау Канселу провёл за «Манчестер Сити» 32 матча. На счету защитника три гола и восемь голевых передач.