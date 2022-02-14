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​Британский журналист: «Если убрать штрафные и навесы, то Бекхэм был жадной до славы улиткой с дурацкими причёсками»

14 Февраля 2022 • 17:51 Комментировать (1)

Британский журналист Пирс Морган вступил в дискуссию с Гари Линекером по поводу Дэвида Бекхэма.

Линекер настаивает на том, что Бекхэм входит в число лучших английских футболистов в истории. Морган же так не считает. Журналист называет Дэвида самым переоценённым игроком в истории, который бы «не попал даже в запас непобедимого «Арсенала».

«Если убрать навесы и штрафные, то Бекхэм был жадной до славы улиткой с дурацкими причёсками. Он выиграл так много только благодаря действительно великим игроком вокруг него», - написал Морган на своей страничке в «Твиттере».

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Сборная Англии Гари Линекер Пирс Морган
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ivan_petrenko95
14 Февраля 2022 в 18:07
если уж на то пошло, с тех времен не было ни одного игрока, штрафные которого заставляли застыть у экранов в ожидании гола, это во первых. во вторых просто изза стандартов он бы не играл при сэре алексе, уж он то понимал в футболе что то. в третьих скажу так он мне тоже в свое время не сильно нравится по многим причинам, но зауважал я его, когда смотрел матч псж-барселона, не помню 2011-2012 годы пример это был плей0офф ЛЧ, тогда бекс играл в ПСЖ в центре поля, практически в опорной зоне, и он в том матче закрыл полностью более молодых звезд того времени иньесту хави бускетса месси, эту четверку от просто загрыз в свои годы в одиночку практически. конечно барса тогда все равно прошла дальше, это была из эпоха, но бэкхем в своем последнем футбольном сезоне заставил меня изменить свое отношение к нему. простите за возмодно излишнюю лирику.
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