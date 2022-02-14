​Британский журналист: «Если убрать штрафные и навесы, то Бекхэм был жадной до славы улиткой с дурацкими причёсками»

Британский журналист Пирс Морган вступил в дискуссию с Гари Линекером по поводу Дэвида Бекхэма.

Линекер настаивает на том, что Бекхэм входит в число лучших английских футболистов в истории. Морган же так не считает. Журналист называет Дэвида самым переоценённым игроком в истории, который бы «не попал даже в запас непобедимого «Арсенала».

«Если убрать навесы и штрафные, то Бекхэм был жадной до славы улиткой с дурацкими причёсками. Он выиграл так много только благодаря действительно великим игроком вокруг него», - написал Морган на своей страничке в «Твиттере».