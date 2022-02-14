Всё чаще в прессе появляется информация о желании Криштиану Роналду сменить клубную прописку из-за низких стандартов, с которыми он столкнулся в «Манчестер Юнайтед». Однако испанское издание AS сообщает о том, что Роналду и его родным комфортно в Англии, и никуда переезжать они не планируют. Отмечается, что «ПСЖ» не связывался с Криштиану.

Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в ряды «Манчестер Юнайтед» в прошлом году. С тех пор португальский нападающий провёл во всех соревнованиях 26 матчей. В них Роналду записал на свой счёт 14 голов и 3 результативных паса на партнёров.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду считает Ральфа Рангника слишком слабым тренером для «Манчестер Юнайтед».