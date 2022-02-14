Ральф Рангник уже два с половиной месяца работает с «Манчестер Юнайтед», но улучшить результаты немцу не удалось. Поговаривают, что в стане «красных дьяволов» существуют не только игровые проблемы. Раз за разом появляется информация о недовольстве игроков методами Рангника.

Испанские издание AS пишет о том, что звёздный форвард Криштиану Роналду считает, что Ральф Рангник слишком слаб для работы с «Манчестер Юнайтед».

Стоит сказать, что Криштиану Роналду не забивал в шести последних матчах. В последний раз с португальцем такое случалось в далёком 2009 году.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 15 февраля – против «Брайтона».