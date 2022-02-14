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«Манчестер Юнайтед» определился с трансферной целью на лето

14 Февраля 2022 • 13:43 Комментировать

Один из лидеров «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. 24-летний французский полузащитник попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», об этом информирует твиттер-аккаунт ESPN.

Кристофер обратил на себя внимание благодаря успешной игре в нынешнем сезоне. В Бундеслиге он провел 22 поединка, отметившись 11 забитыми мячами и девятью ассистами. Кроме того, на его счету семь голов и две результативные передачи в шести играх групповой стадии Лиги чемпионов.

Трансфер Нкунку оценивается в 55 миллионов евро, его контракт с «быками» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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