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Стало известно, кто уговорил Кавани остаться в «Манчестер Юнайтед»

14 Февраля 2022 • 13:34 Комментировать

Стало известно, почему уругвайский центрфорвард Эдинсон Кавани не покинул «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.

Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо, нападающий хотел сменить команду, однако передумал после личной беседы с главным тренером Ральфом Рангником. Специалист уговорил игрока остаться на «Олд Траффорд» до завершения текущего сезона.

Таким образом, Эдинсон покинет «Юнайтед» грядущим летом на правах свободного агента. Уругваец планирует попробовать свои силы в испанском чемпионате, где в его услугах якобы заинтересованы «Барселона», «Севилья» и «Реал Сосьедад».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Эдинсон Кавани
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