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«Арсенал» нацелился на форварда «Милана»

14 Февраля 2022 • 13:16 Комментировать (1)

Лондонский «Арсенал» планирует усилить атакующую линию в летнее трансферное окно. В связи с этим «канониры» обратили внимание на итальянский трансферный рынок.

По данным Fichajes, в шорт-лист английского клуба попал португалец Рафаэл Леау, выступающий в составе «Милана». В «Арсенале» раздумывают над подписанием нападающего в летнее трансферное окно. Кроме «канониров», в услугах Леау заинтересован «Ньюкасл».

Рафаэл пополнил ряды «россонери» в 2019 году, он был куплен у французского «Лилля» за 29,5 миллиона евро. В текущем розыгрыше Серии А португалец отметился семью забитыми мячами и четырьмя ассистами в 21 поединке Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арсенал Лондон Рафаэл Леау
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
LMI
14 Февраля 2022 в 14:12
Мы куда только не целим, по площадям бьем, Правда с прицелом у нас проблемы, никак не попадем толком
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