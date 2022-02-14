«Арсенал» нацелился на форварда «Милана»

Лондонский «Арсенал» планирует усилить атакующую линию в летнее трансферное окно. В связи с этим «канониры» обратили внимание на итальянский трансферный рынок.

По данным Fichajes, в шорт-лист английского клуба попал португалец Рафаэл Леау, выступающий в составе «Милана». В «Арсенале» раздумывают над подписанием нападающего в летнее трансферное окно. Кроме «канониров», в услугах Леау заинтересован «Ньюкасл».

Рафаэл пополнил ряды «россонери» в 2019 году, он был куплен у французского «Лилля» за 29,5 миллиона евро. В текущем розыгрыше Серии А португалец отметился семью забитыми мячами и четырьмя ассистами в 21 поединке Серии А.