«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Шоу

«Манчестер Юнайтед» подыскивает альтернативу англичанину Люку Шоу на позиции левого защитника. Скауты «красных дьяволов» нашли подходящего футболиста в немецкой Бундеслиге.

Речь идет о латерале гладбахской «Боруссии» Рами Бенсебаини. Как стало известно Fichajes, манкунианцы планируют оформить переход игрока в летнее трансферное окно. Сделка может обойтись гранду АПЛ в 25 миллионов евро.

Алжирский игрок связан трудовыми обязательствами с немецким клубом еще на полтора года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Бенсебаини провел 13 поединков и отметился тремя забитыми мячами.