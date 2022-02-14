Гвардиола высказался о будущем Стерлинга в «Манчестер Сити»

Будущее атакующего полузащитника Рахима Стерлинга в «Манчестер Сити» остается туманным. Его контракт с «горожанами» истекает в следующем году, и клуб пока не вступал с ним в переговоры по новому соглашению.

Главный тренер команды Хосеп Гвардиола в интервью Goal.com высказал свое мнение по этому поводу: «Рахим – важный игрок для «Сити». По поводу его будущего пока ничего неизвестно. Этим занимается клуб. Я лишь высказываю свое мнение, а решение принимает руководство».

Ранее в СМИ ходили слухи об интересе к вингеру со стороны «ПСЖ», «Барселоны» и «Реала».