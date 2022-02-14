«Тоттенхэм» отпугнули финансовые запросы Рюдигера

Пока неизвестно, где продолжит карьеру защитник Антонио Рюдигер, у которого истекает контракт с лондонским «Челси».

В услугах немецкого футболиста заинтересован другой английский клуб – «Тоттенхэм». «Шпоры» хотели бы усилиться Рюдигером, однако есть одно большое «но». Клуб не устраивают большие финансовые запросы игрока – Антонио хочет зарабатывать не менее 300 тысяч фунтов еженедельно. «Тоттенхэм» не готов к таким тратам и может отказаться от борьбы за немца.

В услугах защитника заинтересованы еще несколько европейских клубов. Это туринский «Ювентус», мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».