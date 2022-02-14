Оуэн: «Игра Магуайра - это позор»

Мы уже сообщали о том, что болельщики «Манчестер Юнайтед» скептически оценивают игру Брайана Магуайра, и уж точно не считают его достойным капитанской повязки в команде. Схожего мнения придерживается и Майкл Оуэн - обладатель «Золотого мяча» в 2001 году. Он также считает, что с Магуайром пора что-то делать.

- В некоторые моменты игры я боялся за него. Это какой-то позор. Ему не хватает скорости и юркости. Нет ритма, и если его обыгрывают, то начинаются большие проблемы, потому что отыграться он не может. Отсутствие игровой скорости - это огромная проблема, - считает Оуэн, слова которого приводит Mirror.