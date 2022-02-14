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Бывший тренер по физподготовке в «Манчестер Юнайтед» - «Роналду гений, и не только на поле»

14 Февраля 2022 • 09:25 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
15.02 23:15

Майк Клегг работал с Криштиану Роналду во времена первого периода португальца в «Манчестер Юнайтед». В рамках документального фильма, который был показан телеканалом BBC про великого нападающего, он поведал, какие усилия приложил Роналду для того, чтобы достичь своего уровня.

- Мы познакомились сразу же, как он появился у нас. Но я, конечно же, видел и ранее, как он играл в Португалии. Роналду появился в Кэррингтоне первым в то утро, зашел, позддороался со мной и заявил - «я слышал, ты работаешь с игроками индивидуально. Я хочу стать лучшим в мире». И он действительно всегда вел себя так, как человек, который пытается учиться. Если он падал на поле и его освистывали, Роналду делал из этого правильный вывод - надо учиться и становиться лучше. И работал над этим, - заявил Клегг.

Совершенно не соответствуют действительности стереотипы о Роналду, считает Клегг - якобы, он надменен и высокомерен.

- То, что он любуется самим собой и эгоистичен, совершенно не соответствует реальности. На самом деле он человек, с которым приятно иметь дело. Если говорить о трудолюбии, то у него его больше, чем у многих других. Уверен, что у Криштиану есть грандиозные планы на будущее после футбола. И они необязательно будут связаны с футболом. Он - абсолютный гений, - добавил Клегг.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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