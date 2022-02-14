Мерсон оценил шансы Рангника остаться в «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Пол Мерсон оценил перспективы немецкого специалиста Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед». Контракт тренера с «красными дьяволами» рассчитан до окончания текущего сезона.

«Я на 100 процентов уверен, что он не останется на следующий сезон. У меня столько же шансов возглавить «МЮ», как у него, чтобы задержаться на нынешнем посту. При нем не видно никакого прогресса. Буду шокирован, если «Юнайтед» не попадет в четверку лучших, а Рангник сохранит работу», - передает слова экс-канонира Daily Mail.

По итогам 24 туров Премьер-лиги манкунианцы занимают пятое место в турнирной таблице.