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Мерсон оценил шансы Рангника остаться в «Манчестер Юнайтед»

14 Февраля 2022 • 08:40 Комментировать

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Пол Мерсон оценил перспективы немецкого специалиста Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед». Контракт тренера с «красными дьяволами» рассчитан до окончания текущего сезона.

«Я на 100 процентов уверен, что он не останется на следующий сезон. У меня столько же шансов возглавить «МЮ», как у него, чтобы задержаться на нынешнем посту. При нем не видно никакого прогресса. Буду шокирован, если «Юнайтед» не попадет в четверку лучших, а Рангник сохранит работу», - передает слова экс-канонира Daily Mail.

По итогам 24 туров Премьер-лиги манкунианцы занимают пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Пол Мерсон
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