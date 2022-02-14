«Ливерпуль» хочет увести полузащитника у Моуринью

Хавбек столичной «Ромы» Николо Дзаньоло может сменить итальянский чемпионат на Туманный Альбион. 22-летний полузащитник находится в сфере интересов «Ливерпуля».

Согласно сведениям Calciomercato, английский гранд готов вступить в борьбу за игрока с туринским «Ювентусом», ранее заявившим о намерении подписать итальянца. «Рома» планирует продать Дзаньоло, поскольку не может договориться с ним о новом трудовом соглашении. Его контракт рассчитан еще на два года, а трансферная стоимость оценивается в 33 миллиона евро.

В текущем сезоне Серии А Николо сыграл 20 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и двумя ассистами.