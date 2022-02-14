Пять клубов АПЛ претендуют на Тилеманса

Один из ведущих игроков «Лестера» Юри Тилеманс близок к уходу из своего нынешнего клуба. Футболист не планирует продлевать контракт, истекающий через полтора года. В связи с этим «лисы» могут продать бельгийца летом, чтобы заработать на его уходе.

Согласно данным 90min, в услугах полузащитника заинтересованы сразу пять представителей английского чемпионата. Речь идет об «Арсенале», «Челси», «МЮ», «Ньюкасле» и «Вест Хэме». Рыночная стоимость Тилеманса оценивается в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на его счету шесть забитых мячей и две голевые передачи в 18 поединках Премьер-лиги.