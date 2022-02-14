«Манчестер Юнайтед» будет лишать абонементов болельщиков, которые слишком часто пропускают игры

Все без исключения официальные члены клуба фанатов «Манчестер Юнайтед» (а это более 50 тысяч человек) получили от пресс-службы клуба уведомление, что со следующего сезона им дозволяется пропустить не более десяти домашних матчей за сезон, в противном случае они будут лишены права приобрести абонемент на сезон 2023/2024.

Как уточняет DailyStar, кампания по информированию уже запущена, у болельщиков есть время до 20 мая, чтобы высказаться по этому поводу. В клубе специально подчеркнули, что дозволяется передавать абонемент и другому человеку, и это не будет засчитываться как отсутствие на стадионе.