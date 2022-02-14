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Дрогба: «Лукаку вернулся, это его отправная точка»

14 Февраля 2022 • 00:05 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
19.02 18:00

Легендарный нападающий «Челси» Дидье Дрогба прокомментировал выступления Ромелу Лукаку на клубном чемпионате мира. Бельгиец отметился забитыми мячами в обеих встречах на турнире, заслужив на похвалу со стороны бывшего лидера лондонской команды.

«Да, у него был трудный период, но подобные моменты вселяют дополнительную уверенность. Он - прирожденный бомбардир, думаю, сейчас он снова вернулся. Можно ли считать это отправной точкой? Да, по крайней мере, я на это надеюсь. Ромелу станет невероятно важным звеном для клуба», - приводит слова Дрогба британский таблоид The Sun.

Уточним, что во время первой половины сезона Лукаку неоднократно подвергался критике, но в последнее время ему удалось немного исправить ситуацию своими результативными действиями в матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Дидье Дрогба Ромелу Лукаку
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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