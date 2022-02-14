Дрогба: «Лукаку вернулся, это его отправная точка»

Легендарный нападающий «Челси» Дидье Дрогба прокомментировал выступления Ромелу Лукаку на клубном чемпионате мира. Бельгиец отметился забитыми мячами в обеих встречах на турнире, заслужив на похвалу со стороны бывшего лидера лондонской команды.

«Да, у него был трудный период, но подобные моменты вселяют дополнительную уверенность. Он - прирожденный бомбардир, думаю, сейчас он снова вернулся. Можно ли считать это отправной точкой? Да, по крайней мере, я на это надеюсь. Ромелу станет невероятно важным звеном для клуба», - приводит слова Дрогба британский таблоид The Sun.

Уточним, что во время первой половины сезона Лукаку неоднократно подвергался критике, но в последнее время ему удалось немного исправить ситуацию своими результативными действиями в матчах.