«Манчестер Юнайтед» предложит де Хеа новый контракт

Учитывая тот факт, что голкипер Давид де Хеа в текущем сезоне является чуть ли не единственным светлым пятном в составе «Манчестер Юнайтед», руководство клуба решило подготовить для футболиста новый трудовой договор.

Действующее соглашение 31-летнего игрока истекает в середине 2023 года, а стороны до сих пор не обсуждали пролонгацию. Как свидетельствует британский таблоид The Sun, исправить эту ситуацию манкунианцы намерены в ближайшие несколько месяцев.

Пока неизвестно, склоняется ли сам де Хеа к подписанию нового контракта. В связи с неутешительными результатами команды существует риск непопадания в Лигу чемпионов, что может повлиять на его решение.