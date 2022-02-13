Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Он носится где попало»: Скоулз обрушился с критикой на Бруну Фернандеша

13 Февраля 2022 • 21:01 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
15.02 23:15

Помимо того, что бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз после матча с «Бёрнли» раскритиковал руководство клуба за решение пригласить Ральфа Рангника на должность главного тренера, эксперт обрушился с критикой и на игроков команды.

В частности, Скоулз прошелся по полузащитнику Бруну Фернандешу, отметив его неумение занимать правильную позицию при оборонительных действиях.  

«Для того, чтобы хорошо организовать защитные линии, необходимо придерживаться своих позиций. Но как это сделать Рангнику, если условный Бруну в одном эпизоде играет левого вингера, а спустя минуту он уже играет ниже Далота на правом фланге обороны? Он носится где попало. Фернандеш либо не умеет выполнять указания, либо не хочет», - цитирует Скоулза FourFourTwo.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Бёрнли 0:1 Ливерпуль 11.00 5.80 1.27
окончен Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон 1.63 3.80 5.80
окончен Ньюкасл 1:0 Астон Вилла 2.70 3.35 2.60
окончен Лестер 2:2 Вест Хэм 3.00 3.50 2.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Февраля
22:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предложит де Хеа новый контракт
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» упустил победу над «Вест Хэмом»
21:12 · Англия. Премьер-лига
Мойес включил Зума в состав на игру с «Лестером», но за 15 минут до матча заменил его – названа причина
21:01 · Англия. Премьер-лига
«Он носится где попало»: Скоулз обрушился с критикой на Бруну Фернандеша
20:01 · Англия. Премьер-лига
Конте – о трёх поражениях подряд: «Команда, которая хочет в Лигу чемпионов, не может себе такого позволить»
19:32 · Англия. Премьер-лига
Клопп назвал трудной минимальную победу над «Бёрнли» 2
19:23 · Англия. Премьер-лига
Погба снова задумался о подписании нового контракта с «МЮ»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Ньюкасл» победили, «Тоттенхэм» снова проиграл 1
18:32 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» - «Брайтон»: прогноз на матч чемпионата Англии – 15 февраля 2022
18:21 · Англия. Премьер-лига
Моура: «Встретиться с разъяренным Конте - испытание не для слабонервных»
18:05 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Тоттенхэма» продолжают скандировать запрещённое слово, несмотря на просьбы клуба
17:24 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» выделит Тухелю деньги на трансферы, чтобы бороться за титул АПЛ слухи
16:33 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» - «Вулверхэмптон» - 0:2 (закончен)
16:32 · Англия. Премьер-лига
​«Бёрнли» - «Ливерпуль» - 0:1 (закончен)
16:25 · Англия. Премьер-лига
​Директор «Манчестер Юнайтед» выбрал приоритетного тренера для команды 1 слухи
Все новости
Рекомендуем