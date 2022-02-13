«Он носится где попало»: Скоулз обрушился с критикой на Бруну Фернандеша

Помимо того, что бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз после матча с «Бёрнли» раскритиковал руководство клуба за решение пригласить Ральфа Рангника на должность главного тренера, эксперт обрушился с критикой и на игроков команды.

В частности, Скоулз прошелся по полузащитнику Бруну Фернандешу, отметив его неумение занимать правильную позицию при оборонительных действиях.

«Для того, чтобы хорошо организовать защитные линии, необходимо придерживаться своих позиций. Но как это сделать Рангнику, если условный Бруну в одном эпизоде играет левого вингера, а спустя минуту он уже играет ниже Далота на правом фланге обороны? Он носится где попало. Фернандеш либо не умеет выполнять указания, либо не хочет», - цитирует Скоулза FourFourTwo.