Клопп назвал трудной минимальную победу над «Бёрнли»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги встречи с «Бёрнли» на выезде, которая закончилась минимальной победой мерсисайдской команды. Немецкий специалист остался невероятно доволен добытым результатом, учитывая определенные трудности по ходу матча.

«Сегодня было все для того, чтобы мы совершили осечку. Мяч витал в воздухе по непредсказуемых траекториях из-за сильного ветра, но хорошо, что эти условия не повлияли на нашу игру. Мы знали, как сложно увести с этого стадиона три очка. Считаю, что ничего не позволили создать сопернику, все моменты «Бёрнли» пришли после офсайдных положений», - поделился Клопп на послематчевом интервью.