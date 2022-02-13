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Погба снова задумался о подписании нового контракта с «МЮ»

13 Февраля 2022 • 19:23 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
15.02 23:15

Как оказалось, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба до сих пор не определился со своим будущим. Ранее британская пресса сообщала о готовности французского футболиста покинуть Туманный Альбион по итогам сезона на правах свободного агента, но в последнее время ситуация немного изменилась.

Причина этому – доверие тренерского штаба, который сходу начал ставить Погба в стартовый состав манкунианцев после длительного срока восстановления от травмы ахилла. Игрок начал чувствовать, что в клубе действительно ценят его качества.

Подобными сведениями поделилось несколько местных источников, ссылаясь на близкое окружение хавбека. Напомним, интерес к Погба сейчас проявляет только «ПСЖ», а «Реал» и «Ювентус» уже сомневаются в потенциальном переходе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
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