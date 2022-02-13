«Ливерпуль» и «Ньюкасл» победили, «Тоттенхэм» снова проиграл

Очередные матчи завершились в чемпионате Англии. «Ливерпуль» не имел большого превосходства по созданным моментам над «Бёрнли», но одержал важную гостевую победу со счетом 1:0 благодаря голу Фабиньо на 40-й минуте.

«Тоттенхэм» снова разочаровал своих болельщиков, уступив дома «Вулверхэмптону» - 0:2. Голы были забиты в дебюте матча после ударов Рауля Хименеса и Леандера Дендонкера.

Киран Триппьер начинает отрабатывать свою трансферную сумму, его гол в ворота «Астон Виллы» принес три очка «Ньюкаслу» (1:0).