«Ливерпуль» и «Ньюкасл» победили, «Тоттенхэм» снова проиграл

Очередные матчи завершились в чемпионате Англии. «Ливерпуль» не имел большого превосходства по созданным моментам над «Бёрнли», но одержал важную гостевую победу со счетом 1:0 благодаря голу Фабиньо на 40-й минуте.
«Тоттенхэм» снова разочаровал своих болельщиков, уступив дома «Вулверхэмптону» - 0:2. Голы были забиты в дебюте матча после ударов Рауля Хименеса и Леандера Дендонкера.
Киран Триппьер начинает отрабатывать свою трансферную сумму, его гол в ворота «Астон Виллы» принес три очка «Ньюкаслу» (1:0).
Протокол игры
|40'Фабиньо Энрике (0:1)
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент•Матип Жоэль•Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю•Хендерсон Джордан 27' 59' (Алькантара Тьяго ( 59') •Фабиньо Энрике•Кейта Наби 90' (Милнер Джеймс ( 90') •Салах Мохамед•Фирмино Роберто•Мане Садио 67' (Жота Диогу ( 67')
13 февраля. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
Протокол игры
|6'Хименес Рауль (0:1)
|18'Дендонкер Леандер (0:2)
Льорис Уго•Санчес Давинсон•Ромеро Кристиан•Дэвис Бен•Доэрти Мэтт 82' (Эмерсон Жуниор ( 82') •Уинкс Гарри•Бентанкур Родриго • 90'Сессеньон Райан 28' (Кулушевски Деян ( 28' ) • 72'Лукас Моура 68' 71' (Бергвейн Стевен ( 71') •Кейн Гарри•Сон Хынмин
Са Жозе•Килман Макс•Коди Конор•Саисс Ромен•Семеду Нелсон•Дендонкер Леандер•Невеш Рубен•Кандл Люк 84' (Тринкан Франсишку ( 84') •Аит-Нури Раян • 66'Поденсе Даниэл 81' (Хи-Чан Хван ( 81') •Хименес Рауль 86' (Силва Фабио ( 86')
13 февраля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Протокол игры
|(1:0) Триппьер Киран35'
Дубравка Мартин•Триппьер Киран 48' (Крафт Эмиль ( 48') •Шёр Фабиан•Бёрн Дэн • 66'Манкильо Хави 45' (Дамметт Пол ( 45') •Уиллок Джо 90' (Гимараэс Бруно ( 90') •Шелви Джонджо • 82'Жоэлинтон • 39'Фрейзер Райан•Вуд Крис•Сен-Максимен Аллан
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти•Чамберс Калум•Мингс Тайрон•Динь Люка•Макгинн Джон 42' 84' (Чуквуэмека Карни ( 84') •Соарес Дуглас • 89'Рамси Джакоб•Буэндия Эмилиано 72' (Бэйли Леон ( 72') •Уоткинс Олли 72' (Ингс Дэнни ( 72') •Коутиньо Филиппе
13 февраля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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