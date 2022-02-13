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«Ливерпуль» и «Ньюкасл» победили, «Тоттенхэм» снова проиграл

13 Февраля 2022 • 19:00 Комментировать
Бёрнли
0:1
Ливерпуль
окончен

Очередные матчи завершились в чемпионате Англии. «Ливерпуль» не имел большого превосходства по созданным моментам над «Бёрнли», но одержал важную гостевую победу со счетом 1:0 благодаря голу Фабиньо на 40-й минуте.

«Тоттенхэм» снова разочаровал своих болельщиков, уступив дома «Вулверхэмптону» - 0:2. Голы были забиты в дебюте матча после ударов Рауля Хименеса и Леандера Дендонкера.

Киран Триппьер начинает отрабатывать свою трансферную сумму, его гол в ворота «Астон Виллы» принес три очка «Ньюкаслу» (1:0).

Протокол игры  
Бёрнли 0:1Ливерпуль
  40'Фабиньо Энрике (0:1)
Поуп НикРобертс Коннор IIТарковски ДжеймсМи БенПитерс ЭрикЛеннон АаронВествуд ЭшлиБраунхилл ДжошКорне МаксвеллВегхорст Ваут  75' (Барнс Эшли (  75') Родригес Джей  62' (Макнил Дуайт (  62')
Запасные: Корк ДжекСтивенс ДейлКоллинз НатанЛоутон МэттьюХеннесси УэйнБардсли ФилиппЛонг Кевин
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентМатип ЖоэльВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюХендерсон Джордан   27'  59' (Алькантара Тьяго (  59') Фабиньо ЭнрикеКейта Наби  90' (Милнер Джеймс (  90') Салах МохамедФирмино РобертоМане Садио  67' (Жота Диогу (  67')
Запасные: Окслейд-Чемберлен АлексКеллехер КаомхинЦимикас КостасКонате ИбраимаЭллиотт ХарвиДиас Луис
13 февраля. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
Протокол игры  
Тоттенхэм 0:2Вулверхэмптон
  6'Хименес Рауль (0:1)
  18'Дендонкер Леандер (0:2)
Льорис УгоСанчес ДавинсонРомеро КристианДэвис БенДоэрти Мэтт  82' (Эмерсон Жуниор (  82') Уинкс ГарриБентанкур Родриго   90'Сессеньон Райан  28' (Кулушевски Деян (  28'   72') Лукас Моура   68'  71' (Бергвейн Стевен (  71') Кейн ГарриСон Хынмин
Запасные: Уайт ХарвиГоллини ПьерлуиджиРегилон СерхиоРодон ДжоСкарлетт ДейнХёйбьерг Пьер-Эмиль
Са ЖозеКилман МаксКоди КонорСаисс РоменСемеду НелсонДендонкер ЛеандерНевеш РубенКандл Люк  84' (Тринкан Франсишку (  84') Аит-Нури Раян   66'Поденсе Даниэл  81' (Хи-Чан Хван (  81') Хименес Рауль  86' (Силва Фабио (  86')
Запасные: Toti GomesХувер Ки-ДжанаХонни КастроШикинью IIIМарсал ФернандоРадди Джон
13 февраля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Протокол игры  
Ньюкасл 1:0Астон Вилла
(1:0) Триппьер Киран35'   
Дубравка МартинТриппьер Киран  48' (Крафт Эмиль (  48') Шёр ФабианБёрн Дэн   66'Манкильо Хави  45' (Дамметт Пол (  45') Уиллок Джо  90' (Гимараэс Бруно (  90') Шелви Джонджо   82'Жоэлинтон   39'Фрейзер РайанВуд КрисСен-Максимен Аллан
Запасные: Мёрфи ДжейкобГейл ДуайтЛонгстафф ШонАльмирон МигельДарлоу Карл
Мартинес ЭмилианоКэш МэттиЧамберс КалумМингс ТайронДинь ЛюкаМакгинн Джон   42'  84' (Чуквуэмека Карни (  84') Соарес Дуглас   89'Рамси ДжакобБуэндия Эмилиано  72' (Бэйли Леон (  72') Уоткинс Олли  72' (Ингс Дэнни (  72') Коутиньо Филиппе
Запасные: Янг ЭшлиКризен БенджаминОльсен РобинИроэгбунам ТимСансон МорганХаус Кортни
13 февраля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Ливерпуль
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окончен Бёрнли 0:1 Ливерпуль 11.00 5.80 1.27
окончен Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон 1.63 3.80 5.80
окончен Ньюкасл 1:0 Астон Вилла 2.70 3.35 2.60
Идет 42 минута Лестер 0:1 Вест Хэм 3.00 3.50 2.30
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