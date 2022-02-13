Моура: «Встретиться с разъяренным Конте - испытание не для слабонервных»

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте был заметно разочарован после поражения своей команды от «Саутгемптона». Это было видно по тому, как он покинул поле после того, как понял, что команда не сможет даже сравнять счет. Легко представить, что услышали игроки команды в раздевалке. И полузащитник Лукас Моура подтвердил это.

- Он был очень, очень зол. И очень, очень разочарован. Больше всего его взбесили наши глупые ошибки. Находиться рядом с ним, когда он рассержен, очень непросто, это настоящее испытание. Конте очень сильно любит футбол, мы должны слушать и принимать то, что он нам говорит. Он хочет, чтобы мы были идеальными, - заявил Моура, слова которого приводит Daily Mail.

В текущем сезоне Лукас Моура сыграл в 21 матче английской Премьер-лиги, в которых он забил три мяча.