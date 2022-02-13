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Фанаты «Тоттенхэма» продолжают скандировать запрещённое слово, несмотря на просьбы клуба

13 Февраля 2022 • 18:05 Комментировать
Тоттенхэм
0:2
Вулверхэмптон
окончен

На днях «Тоттенхэм» на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором призвал болельщиков на трибунах быть более сдержанными. В частности, клуб попросил не употреблять оскорбляющие выражения, недавно вызвавшие массу критики.

Речь идет о так называемом «Y-word», использующимся в английском лексиконе для принижения евреев. Несмотря на все запреты, фанаты уже на первой минуте поединка с «Вулверхэмптоном» снова взялись скандировать неприличные фразы.

Пока неизвестно, какие еще радикальные меры будут принимать «шпоры». Вполне возможно, что скоро начнут выписываться штрафы и другого рода санкции.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм
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окончен Бёрнли 0:1 Ливерпуль 11.00 5.80 1.27
окончен Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон 1.63 3.80 5.80
окончен Ньюкасл 1:0 Астон Вилла 2.70 3.35 2.60
13.02  19:30 Лестер ... Вест Хэм 2.95 3.50 2.41
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