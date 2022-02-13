Фанаты «Тоттенхэма» продолжают скандировать запрещённое слово, несмотря на просьбы клуба

На днях «Тоттенхэм» на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором призвал болельщиков на трибунах быть более сдержанными. В частности, клуб попросил не употреблять оскорбляющие выражения, недавно вызвавшие массу критики.

Речь идет о так называемом «Y-word», использующимся в английском лексиконе для принижения евреев. Несмотря на все запреты, фанаты уже на первой минуте поединка с «Вулверхэмптоном» снова взялись скандировать неприличные фразы.

Пока неизвестно, какие еще радикальные меры будут принимать «шпоры». Вполне возможно, что скоро начнут выписываться штрафы и другого рода санкции.