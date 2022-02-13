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​«Челси» выделит Тухелю деньги на трансферы, чтобы бороться за титул АПЛ слухи

13 Февраля 2022 • 17:24 Комментировать

Проведя в «Челси» чуть больше года, Томас Тухель успел выиграть Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Что до Премьер-лиги, то шансов побороться за титул в этом сезоне у «пенсионеров» почти нет – они на 16 баллов отстают от лидирующего «Манчестер Сити».

«Челси» рассчитывает всерьёз бороться за чемпионство в следующем сезоне. Для этого клуб выделит Томасу Тухелю деньги на летние трансферы, пишет The Telegraph.

В последний раз «Челси» становился чемпионом Англии в сезоне 2016/2017 под руководством Антонио Конте. С тех пор трижды титул АПЛ завоёвывал «Манчестер Сити» и один раз «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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