​«Ливерпуль» работает над новым контрактом с Фирмино

«Ливерпуль» работает над пролонгацией трудового соглашения с нападающим Роберто Фирмино. Об этом информирует Football Insider.

Действующий контракт связывает Роберто Фирмино с «Ливерпулем» до конца сезона 2022/2023. Мерсисайдцы хотят сохранить бразильца и уже планируют выйти с предложением.

Роберто Фирмино выступает за «Ливерпуль» с лета 2015 года. С тех пор бразильский нападающий провёл во всех соревнованиях 314 матчей. На его счету 94 гола и 73 голевых паса.

«Ливерпуль» ближайший матч проведёт сегодня, 13 февраля. Команда Юргена Клоппа будет играть против «Бёрнли». Не пропустите текстовую трансляцию.