​В АПЛ уже арестовывали игрока за домашнее насилие

Не так давно Мэйсон Гринвуд был арестован по подозрению в домашнем насилии в отношении своей девушки. Футболиста отпустили под залог, разбирательство продолжается.

Между тем, The Sun на своих страницах рассказывает о том, что этот случай не единичный. Так, в 2019 году по причине домашнего насилия был арестован игрок Премьер-лиги, чьё имя не раскрывается по юридическим причинам.

Футболист использовал свои финансовые возможности, чтобы нанять лучших юристов и замять это дело. Во внесудебном порядке он выплатил девушке пятизначную сумму.

Отмечается, что в настоящий момент этот игрок уже не состоит в отношениях с той девушкой.