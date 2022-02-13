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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В АПЛ уже арестовывали игрока за домашнее насилие

13 Февраля 2022 • 12:38 Комментировать

Не так давно Мэйсон Гринвуд был арестован по подозрению в домашнем насилии в отношении своей девушки. Футболиста отпустили под залог, разбирательство продолжается.

Между тем, The Sun на своих страницах рассказывает о том, что этот случай не единичный. Так, в 2019 году по причине домашнего насилия был арестован игрок Премьер-лиги, чьё имя не раскрывается по юридическим причинам.

Футболист использовал свои финансовые возможности, чтобы нанять лучших юристов и замять это дело. Во внесудебном порядке он выплатил девушке пятизначную сумму.

Отмечается, что в настоящий момент этот игрок уже не состоит в отношениях с той девушкой.

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