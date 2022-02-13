Клопп дал понять, что «Ливерпуль» пытается продлить контракт Милнера

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что клуб желает продлить контракт с ветераном команды, хавбеком Джеймсом Милнером. Переговоры уже идут, однако сообщать подробности о них Клопп не стал, намекнув лишь на то, что говорить о завершении карьеры Милнера еще слишком рано.

- Переговоры идут, но мы не станем сообщать детали, так как никогда не посвящаем посторонних в такие подробности. Дальше будет видно. Нет никаких предпосылок говорить о завершении карьеры Милнера, - цитирует слова наставника «Ливерпуля» итальянский репортер Фабрицио Романо в своем «Твиттере».

Милнер защищает цвета «Ливерпуля» с 2015 года, ранее он выступал несколько лет за «Манчестер Сити».