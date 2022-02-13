Теперь очевидно: «Манчестер Юнайтед» зря позвал Рангника

«Манчестер Юнайтед» продолжает терять очки, но важнее то, что «красные дьяволы» играют крайне неубедительно и всерьёз рискуют оказаться вне топ-4. Может, «МЮ» зря позвал Рангника? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о работе немца.

Ральф Рангник руководит «Манчестер Юнайтед» чуть больше двух месяцев, но пока никаких подвижек в лучшую сторону нет. «Красные дьяволы» под руководство немца провели 13 встреч, во всех матчах проиграв однажды, но при этом и победив лишь один раз. Если посмотреть на турнирную таблицу Премьер-лиги, то у «МЮ» довольно серьёзные проблемы. Сейчас у «красных дьяволов» 40 очков после 24 матчей, такие же показатели и у «Вест Хэма», но у лондонцев лучше разница забитых и пропущенных мячей, что позволяет им занимать четвертое место. «Манчестер Юнайтед» лишь на один балл опережает «Арсенал», у которого два матча в запасе, на четыре – «Тоттенхэм», которому предстоят ещё три встречи, и на шесть – «Вулверхэмптон», имеющий в запасе тоже два поединка. В общем, «МЮ» легко может увидеть себя даже за пределами топ-6!

Самое страшное для «Манчестер Юнайтед» даже не текущая позиция и не место по потерянным очкам. Проблема в том, что в игре команды не появилось ни какой-то структуры, ни какой-то мысли. У команды даже сейчас проблемы с характером. В трёх последних встречах с не самыми сильными соперникам – «Мидлсбро», «Бёрнли» и «Саутгемптоном» – «красные дьяволы» открывали счёт, но неизменно пропускали и завершали встречи вничью. Так как с «Мидлсбро» была кубковая игра, то в серии пенальти манкунианцы ещё и проиграли.

Когда Рангника назначали на пост наставника «МЮ», это решение уже тогда выглядело крайне странным. Немец давно серьёзно не тренировал. Более того, хоть Рангника и считают создателем современной тренерской школы Германии, но сам-то он ведь не может похвастаться личными успехами.

Рангник абсолютно не может выстроить атаку «Манчестер Юнайтед». Вдумайтесь только – из 13 матчей под его руководством «красные дьяволы» лишь в 3 матчах забили больше одного гола! Это с составом, в котором есть Криштиану Роналду, Эдинсон Кавани, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд, а до недавнего времени был ещё и Мэйсон Гринвуд!

Немец совершенно не может достучаться до игроков, его будто не слышат. В английских СМИ пишут, что футболисты не в восторге от требований Рангника, и это неудивительно. Кажется, он и сам не очень понимает, что и как. История про то, как немец приехал на базу и никого там не обнаружил, так как сам объявил выходной, комична, с одной стороны, но как раз показательна.

Кто-то всерьёз обсуждал, что Рангник может остаться в «Манчестер Юнайтед» в качестве главного тренера на будущий сезон. Хуже решения и придумать невозможно, хотя текущий менеджмент «красных дьяволов», кажется, способен на всё. При этом Рангник в любом случае останется в качестве какого-то помощника в клубе, но не очень понятно, что будет входить в его обязанности.

Вроде как Рангник должен участвовать в выборе нового главного тренера «МЮ», хочется надеяться, что он не будет искать кого-то, похожего на него самого. Немец свои взгляды не может реализовать на «Олд Траффорд», и есть сомнения, что выбранный им специалист будет независим и сможет показать себя. В прессе сообщалось, что «МЮ» могут возглавить Луис Энрике, Эрик тен Хаг или Маурисио Почеттино. Даже удивительно видеть в одном списке столь не похожих друг на друга наставников. Тем не менее любой из них, скорее всего, будет лучше Рангника. У немца не получается ровным счётом ничего.

Роман Андреев