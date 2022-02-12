Хет-трик Стерлинга позволил «Манчестер Сити» разгромить «Норвич»

В 25-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» гостил у «Норвича» и не испытал никаких проблем в противостоянии с аутсайдером, который продержал ворота на замке только полчаса. В итоге Рахим Стерлинг оформил хет-трик, не забив при этом пенальти, еще один гол на счету Фила Фодена.

«Горожане» до 12 очков увеличили отрыв от «Ливерпуля».