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Хет-трик Стерлинга позволил «Манчестер Сити» разгромить «Норвич»

12 Февраля 2022 • 22:25 Комментировать
Норвич
0:4
Манчестер Сити
окончен

В 25-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» гостил у «Норвича» и не испытал никаких проблем в противостоянии с аутсайдером, который продержал ворота на замке только полчаса. В итоге Рахим Стерлинг оформил хет-трик, не забив при этом пенальти, еще один гол на счету Фила Фодена.

«Горожане» до 12 очков увеличили отрыв от «Ливерпуля».

Протокол игры  
Норвич 0:4Манчестер Сити
  31'Стерлинг Рахим (0:1)
  48'Фоден Фил (0:2)
  70'Стерлинг Рахим (0:3)
  90'Стерлинг Рахим (0:4)
Ганн ЭнгусАаронс Макс  63' (Норманн Матиас (  63') Хэнли ГрантГибсон БенУильямс БрендонГилмор БиллиЛис-Мелу Пьерр  63' (Байрам Сэм (  63') Маклин КенниСарджент Джош  87' (Дауэлл Киран (  87') Пукки ТеэмуРашица Милот
Запасные: Макговерн МайклЦиммерман КристофЯннулис ДимитрисJonathan RoweЦолис ХристосПлахета Пшемыслав
Эдерсон МораесУокер КайлДиаш Рубен   17'Аке НатанЗинченко АлександрГюндоган ИлкайФернандиньо ФернандоСилва Бернарду  75' (Макати Джон (  75') Марез Рияд  84' (Kayky (  84') Фоден Фил  82' (Делап Лиам (  82') Стерлинг Рахим
Запасные: Лапорт ЭмерикРодри ЭрнандесКанселу ЖоауДе Брёйне КевинСтоунс ДжонКарсон Скотт
12 февраля. Стадион "Кэрроу Роуд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Норвич Манчестер Сити Рахим Стерлинг
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окончен Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон 1.60 4.30 5.30
окончен Брентфорд 0:0 Кристал Пэлас 2.60 3.05 3.00
окончен Эвертон 3:0 Лидс
окончен Уотфорд 0:2 Брайтон 3.75 3.25 2.10
окончен Норвич 0:4 Манчестер Сити 22.00 8.00 1.14
13.02  17:00 Бёрнли ... Ливерпуль 7.60 4.90 1.42
13.02  17:00 Тоттенхэм ... Вулверхэмптон 1.79 3.70 4.80
13.02  17:00 Ньюкасл ... Астон Вилла 3.05 3.55 2.34
13.02  19:30 Лестер ... Вест Хэм 2.95 3.50 2.41
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Сегодня, 12 Февраля
22:25 · Англия. Премьер-лига
Хет-трик Стерлинга позволил «Манчестер Сити» разгромить «Норвич»
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