Хет-трик Стерлинга позволил «Манчестер Сити» разгромить «Норвич»

В 25-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» гостил у «Норвича» и не испытал никаких проблем в противостоянии с аутсайдером, который продержал ворота на замке только полчаса. В итоге Рахим Стерлинг оформил хет-трик, не забив при этом пенальти, еще один гол на счету Фила Фодена.
«Горожане» до 12 очков увеличили отрыв от «Ливерпуля».
Протокол игры
|31'Стерлинг Рахим (0:1)
|48'Фоден Фил (0:2)
|70'Стерлинг Рахим (0:3)
|90'Стерлинг Рахим (0:4)
Ганн Энгус•Ааронс Макс 63' (Норманн Матиас ( 63') •Хэнли Грант•Гибсон Бен•Уильямс Брендон•Гилмор Билли•Лис-Мелу Пьерр 63' (Байрам Сэм ( 63') •Маклин Кенни•Сарджент Джош 87' (Дауэлл Киран ( 87') •Пукки Теэму•Рашица Милот
Эдерсон Мораес•Уокер Кайл•Диаш Рубен • 17'Аке Натан•Зинченко Александр•Гюндоган Илкай•Фернандиньо Фернандо•Силва Бернарду 75' (Макати Джон ( 75') •Марез Рияд 84' (Kayky ( 84') •Фоден Фил 82' (Делап Лиам ( 82') •Стерлинг Рахим
12 февраля. Стадион "Кэрроу Роуд".
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