Гвардиола подтвердил, что Грилиш получил травму

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш будет вынужден пропустить как минимум матч с «Норвичем» в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги. Причина - травма, которую получил игрок на следующей тренировке после матча с «Брентфордом». Как уточнил наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, речь идет о такой же травме, которую Грилиш получил в прошлом году в составе «Астон Виллы».

- Травма голени на тренировке, мы не будем рисковать, - заявил Гвардиола, слова которого приводит BBC Sport.

Впрочем, не исключено, что Грилиш будет вынужден пропустить не менее месяца, так утверждает репортер The Telegraph Майк Макграт, ссылаясь на свои источники. В текущем сезоне Грилиш сыграл в семнадцати играх английской Премьер-лиги, забив при этом два мяча.