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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола подтвердил, что Грилиш получил травму

12 Февраля 2022 • 21:01 Комментировать
Норвич
0:3
Манчестер Сити
22.00 8.00 1.14
2-й тайм

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш будет вынужден пропустить как минимум матч с «Норвичем» в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги. Причина - травма, которую получил игрок на следующей тренировке после матча с «Брентфордом». Как уточнил наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, речь идет о такой же травме, которую Грилиш получил в прошлом году в составе «Астон Виллы».

- Травма голени на тренировке, мы не будем рисковать, - заявил Гвардиола, слова которого приводит BBC Sport.

Впрочем, не исключено, что Грилиш будет вынужден пропустить не менее месяца, так утверждает репортер The Telegraph Майк Макграт, ссылаясь на свои источники. В текущем сезоне Грилиш сыграл в семнадцати играх английской Премьер-лиги, забив при этом два мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Джек Грилиш
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НОРВИЧ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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окончен Брентфорд 0:0 Кристал Пэлас 2.60 3.05 3.00
окончен Эвертон 3:0 Лидс
окончен Уотфорд 0:2 Брайтон 3.75 3.25 2.10
Идет 76 минута Норвич 0:3 Манчестер Сити 22.00 8.00 1.14
13.02  17:00 Бёрнли ... Ливерпуль 7.60 4.90 1.42
13.02  17:00 Тоттенхэм ... Вулверхэмптон 1.79 3.70 4.80
13.02  17:00 Ньюкасл ... Астон Вилла 3.05 3.55 2.34
13.02  19:30 Лестер ... Вест Хэм 2.95 3.50 2.41
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