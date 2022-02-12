​Защитники животных опровергли информацию о пожертвовании «Вест Хэма» после скандала с Зума

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) опровергло некоторую информацию из СМИ, о чём рассказывает BBC. Так, например, в благотворительной организации опровергли сообщения о пожертвовании со стороны «Вест Хэма» за счёт внутреннего штрафа для Курта Зума.

Зума, как известно, избил свою кошку. После этого RSPCA начало разбирательство в отношении футболиста и забрало у него домашних животных.

Также в RSPCA опровергли слова Дэвида Мойеса о том, что Курт Зума решил поучаствовать в курсах по защите животных, чтобы загладить свою вину.