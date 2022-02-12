​Гвардиола: «Я не верю Клоппу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не верит словам Юргена Клоппа о том, что «Ливерпуль» не претендует чемпионство.

«Я ему не верю», - сказал Гвардиола по поводу слов Клоппа на пресс-конференции.

Верил бы я в чемпионство, если бы был на месте Клоппа? Конечно. И он тоже в это верит, иначе он не был бы конкурентоспособным настолько, насколько является. Конечно, он верит, что сможет нас поймать.

Если бы мы были впереди на 14-16 очков, я бы сказал, что мы ближе к титулу. Но между нами всего девять очков, а если они обыграют «Лидс», то только шесть. Всё может случиться», - сказал испанский тренер.