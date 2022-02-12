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​Гвардиола: «Я не верю Клоппу»

12 Февраля 2022 • 14:20 Комментировать (2)
Норвич
...
Манчестер Сити
19.00 7.30 1.17
Через 5 ч. 51 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не верит словам Юргена Клоппа о том, что «Ливерпуль» не претендует чемпионство.

«Я ему не верю», - сказал Гвардиола по поводу слов Клоппа на пресс-конференции.

Верил бы я в чемпионство, если бы был на месте Клоппа? Конечно. И он тоже в это верит, иначе он не был бы конкурентоспособным настолько, насколько является. Конечно, он верит, что сможет нас поймать.

Если бы мы были впереди на 14-16 очков, я бы сказал, что мы ближе к титулу. Но между нами всего девять очков, а если они обыграют «Лидс», то только шесть. Всё может случиться», - сказал испанский тренер.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Юрген Клопп
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НОРВИЧ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
id152079006
12 Февраля 2022 в 14:34
Хосеп, с нетерпением ждём ваших поражений!!! YWNWA
Alex1972
12 Февраля 2022 в 14:25
Самое интересное впереди...
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12.02  15:30 Манчестер Юнайтед ... Саутгемптон 1.39 5.00 8.20
12.02  18:00 Брентфорд ... Кристал Пэлас 2.55 3.20 3.00
12.02  18:00 Эвертон ... Лидс 2.43 3.50 2.90
12.02  18:00 Уотфорд ... Брайтон 3.50 3.35 2.20
12.02  20:30 Норвич ... Манчестер Сити 15.00 7.40 1.20
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