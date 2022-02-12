Кавани определился, где хочет продолжить карьеру

34-летний уругвайский нападающий Эдинсон Кавани готовится к уходу из «Манчестер Юнайтед». Ветеран уже определился, где хочет продолжить свою карьеру.

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Фабрицио Романо, форвард собирается переехать в чемпионат Испании на правах свободного агента. Недавно в СМИ сообщалось об интересе к Эдинсону со стороны каталонской «Барселоны», «Севильи» и «Реала Сосьедад».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Кавани принял участие в 11 поединках. Уругваец отметился двумя результативными ударами и одной голевой передачей.