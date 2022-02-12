Отец Холанна выбрал клуб для сына

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн стал на шаг ближе к переезду в английскую Премьер-лигу, где интерес к нему проявляет «Манчестер Сити».

Как информирует Football Insider, Альф-Инге Холанн, отец Эрлинга, считает, что «горожане» - идеальный вариант для его сына. Боссы «Манчестер Сити» уже наладили контракт с семьей звездного бомбардира и готовы оформить переход по окончании нынешнего сезона.

Ранее интерес с Холанну проявлял мадридский «Реал», однако из-за подписания француза Килиана Мбаппе «королевский» клуб не может позволить себе трансфер норвежца грядущим летом.