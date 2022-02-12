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Жоржиньо: «Ничего страшного, что я не выиграл «Золотой мяч»

12 Февраля 2022 • 12:54 Комментировать (1)

Опорник сборной Италии и лондонского «Челси» Жоржиньо высказался о голосовании за «Золотой мяч» в 2021 году. В итоговом списке полузащитник финишировал на третьем месте.

«Я не выиграл «Золотой мяч», но это не имеет значения. Меня обогнали прекрасные игроки, которые провели великолепный сезон», - цитирует итальянца Football-Italia.

Напомним, что Жоржиньо финишировал на третьем месте в голосовании, уступив поляку Роберту Левандовски и аргентинцу Лионелю Месси.

В 2021 году полузащитник стал триумфатором Лиги чемпионов и чемпионата Европы-2020.

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Евро-Футбол.Ру,
Жоржиньо
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
skywoker
12 Февраля 2022 в 13:14
страшное было если бы выиграл
хотя пропинавшему болт весь сезон месси так себе альтернатива
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