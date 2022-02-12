Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» не должен так долго оставаться без трофеев»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался по поводу своей карьеры в манкунианском гранде.

«Я всем доволен. Очень хочу выиграть с «Юнайтед» титул, потому что для такого клуба недопустимо завершать сезон без трофея. Команда и наши болельщики заслуживают этого. «Манчестер Юнайтед» не должен так долго оставаться без громких побед», - передает слова португальского полузащитника пресс-служба «красных дьяволов».

В английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» идет лишь на шестом месте в таблице, а в плей-офф Лиги чемпионов встретится с мадридским «Атлетико».