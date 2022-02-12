«Арсенал» обратил внимание на игрока, которым интересовался ЦСКА

Лондонский «Арсенал» обратил внимание на голландский рынок. В поле зрения скаутов «канониров» попал полузащитник Оркун Кекчю, выступающий за роттердамский «Фейеноорд». Об этом сообщается на страницах Talksport.

Ранее в прессе ходила информация об интересе к 21-летнему турецкому исполнителю со стороны московского ЦСКА.

Потенциальный трансфер Кекчю оценивается в 14 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 Оркун принял участие в 33 поединках в различных турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и шесть голевых передач. Его контракт с роттердамским клубом рассчитан до 2025 года.