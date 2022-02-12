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Рангник заступился за Магуайра, игрой которого недовольны болельщики

12 Февраля 2022 • 11:08 Комментировать

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник выступил в поддержку капитана команды Гарри Магуайра, которого часто критикуют в последнее время.

«Гарри провел хороший матч против «Вест Хэма», как и вся наша оборона. В кубковой игре с «Мидлсбро» мы не позволили сопернику создать много моментов.

Магуайр некоторое время был травмирован, но сейчас он в строю и показывает хорошую игру. Я уверен, что он покажет высокий уровень и в следующем поединке», - цитирует тренера пресс-служба клуба.

В текущем сезоне АПЛ Магуайр провел 19 поединков, в которых получил шесть желтых карточек и один раз был удален.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Гарри Магуайр
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