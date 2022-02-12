Почеттино назвал игрока, которого хочет видеть в «Манчестер Юнайтед»

Нынешний наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино является одним из претендентов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы могут позвать аргентинца к себе по завершении текущего сезона.

Как сообщает The Telegraph, Почеттино уже обозначил игрока, которого хочет видеть в составе «красных дьяволов». Маурисио желает перевезти на «Олд Траффорд» нападающего Гарри Кейна, с которым успешно сотрудничал в бытность наставником лондонского «Тоттенхэма».

Ранее СМИ сообщали, что «красные дьяволы» подыскивают нового центрального форварда. Кейн как раз входит в этот шорт-лист.

Этот сезон можно назвать провальным для Гарри. В 20 матчах АПЛ он отметился всего пятью забитыми мячами.