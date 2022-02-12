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Почеттино назвал игрока, которого хочет видеть в «Манчестер Юнайтед»

12 Февраля 2022 • 10:38 Комментировать

Нынешний наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино является одним из претендентов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы могут позвать аргентинца к себе по завершении текущего сезона.

Как сообщает The Telegraph, Почеттино уже обозначил игрока, которого хочет видеть в составе «красных дьяволов». Маурисио желает перевезти на «Олд Траффорд» нападающего Гарри Кейна, с которым успешно сотрудничал в бытность наставником лондонского «Тоттенхэма».

Ранее СМИ сообщали, что «красные дьяволы» подыскивают нового центрального форварда. Кейн как раз входит в этот шорт-лист.

Этот сезон можно назвать провальным для Гарри. В 20 матчах АПЛ он отметился всего пятью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маурисио Почеттино Гарри Кейн
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12.02  20:30 Норвич ... Манчестер Сити 15.00 7.40 1.20
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