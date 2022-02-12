Эриксен: «Относитесь ко мне так же, как и к другим игрокам»

Хавбек «Брентфорда» Кристиан Эриксен, вернувшийся в большой футбол после проблем с сердцем, надеется, что к его персоне не будет приковано дополнительное внимание со стороны СМИ.

«Хочу, чтобы ко мне относились так же, как и к другим игрокам. Не нужно переживать за меня, врачи дали зеленый свет моей карьере. Если бы существовала опасность, я бы не вернулся на поле. Сейчас же я чувствую, что готов на 100 процентов», - передает слова датчанина издание Football-Italia.

Напомним, что Кристиан присоединился к «Брентфорду» в зимнее трансферное окно, подписав трудовое соглашение до конца сезона.