«Вест Хэм» предложит Соучеку улучшенный контракт

В лондонском «Вест Хэме» довольны уровнем игры чешского легионера Томаша Соучека и готовы предложить ему новый трудовой договор.

По информации портала Goal.com, «молотобойцы» в скором времени поведут с полузащитником переговоры и подпишут контракт на улучшенных финансовых условиях. Его действующее соглашение истекает в 2024 году.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Соучек провел 22 поединка, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Томаш присоединился к лондонскому клубу в 2020 году, перебравшись из пражской «Славии».