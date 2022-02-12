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«Вест Хэм» предложит Соучеку улучшенный контракт

12 Февраля 2022 • 09:25 Комментировать

В лондонском «Вест Хэме» довольны уровнем игры чешского легионера Томаша Соучека и готовы предложить ему новый трудовой договор.

По информации портала Goal.com, «молотобойцы» в скором времени поведут с полузащитником переговоры и подпишут контракт на улучшенных финансовых условиях. Его действующее соглашение истекает в 2024 году.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Соучек провел 22 поединка, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Томаш присоединился к лондонскому клубу в 2020 году, перебравшись из пражской «Славии».

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Томаш Соучек
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