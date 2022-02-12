«Это очевидно»: Рангник назвал трансферную цель «Манчестер Юнайтед»

Немецкий специалист Ральф Рангник, занимающий пост рулевого в «Манчестер Юнайтед», считает, что «красным дьяволам» нужно обновить атакующую линию. По мнению тренера, манкунианцы должны подписать молодого нападающего.

«Думаю, это очевидно. Трудовое соглашение Кавани истекает летом, на его место нужна более молодая замена. Все это понимают», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

В настоящий момент в распоряжении Рангника два возрастных центрфорварда: 37-летний Криштиану Роналду и 34-летний Эдинсон Кавани.

В этом сезоне «МЮ» занимает шестое место в АПЛ, на счету команды 37 голов в 23 матчах.