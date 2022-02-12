Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Это очевидно»: Рангник назвал трансферную цель «Манчестер Юнайтед»

12 Февраля 2022 • 08:47 Комментировать (1)

Немецкий специалист Ральф Рангник, занимающий пост рулевого в «Манчестер Юнайтед», считает, что «красным дьяволам» нужно обновить атакующую линию. По мнению тренера, манкунианцы должны подписать молодого нападающего.

«Думаю, это очевидно. Трудовое соглашение Кавани истекает летом, на его место нужна более молодая замена. Все это понимают», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

В настоящий момент в распоряжении Рангника два возрастных центрфорварда: 37-летний Криштиану Роналду и 34-летний Эдинсон Кавани.

В этом сезоне «МЮ» занимает шестое место в АПЛ, на счету команды 37 голов в 23 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Alex1972
12 Февраля 2022 в 09:42
Тренеришку бы обновить... Это очевидно... Factos... Хе-хе...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.02  15:30 Манчестер Юнайтед ... Саутгемптон 1.39 5.00 8.20
12.02  18:00 Брентфорд ... Кристал Пэлас 2.55 3.20 3.00
12.02  18:00 Эвертон ... Лидс 2.43 3.50 2.90
12.02  18:00 Уотфорд ... Брайтон 3.50 3.35 2.20
12.02  20:30 Норвич ... Манчестер Сити 15.00 7.40 1.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Февраля
09:25 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» предложит Соучеку улучшенный контракт
08:40 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нашёл усиление в «Арсенале»
08:15 · Англия. Премьер-лига
Клопп оценил готовность Мане к матчу с «Бёрнли»
07:20 · Англия. Премьер-лига
Артета осознаёт, что удержать Сака в команде получится лишь если «Арсенал» будет выступать в Лиге чемпионов
06:55 · Англия. Премьер-лига
Рангник прокомментировал разочарование Роналду
02:31 · Англия. Премьер-лига
Лукман решил сменить сборную Англии на Нигерию
02:20 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа: «Нас прокляли» 4
02:06 · Англия. Чемпионшип
Нейл - главный тренер «Сандерленда»
01:20 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» потерял Мину на десять недель
01:11 · Англия. Премьер-лига
Лондонский «Арсенал» пригласит голкипера из МЛС
00:49 · Англия. Премьер-лига
У «Челси» есть возможность не отпустить Аспиликуэту в «Барселону»
00:48 · Англия. Премьер-лига
Жота забил свой сотый гол в карьере на клубном уровне
00:28 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Я не мог рассчитывать на лёгкий путь в «Эвертоне», в футболе так не работает»
00:17 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс не будет продлевать контракт с «Лестером»
00:07 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа – об отсутствии трофеев у «МЮ»: «Нас кто-то проклял»
Все новости
Рекомендуем